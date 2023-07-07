На Харківщині дозволили відновити офлайн-навчання – ОВА

Рада оборони на Харківщині ухвалила рішення відновити офлайн-навчання у навчальних закладах, де є облаштоване укриття.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Офлайн-навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.", – зазначив очільник ОВА.

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Він додав, що засновники та керівники шкіл матимуть можливість самостійно визначити формат навчання у закладах.

Рішення Ради оборони стосуватиметься:

дитсадків;

шкіл;

закладів, де здобувають фахову освіту;

навчальних закладів для здобувачів передвищої освіти;

вишів.

"Наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковою вимогою", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми писали про рекомендації щодо організації укриттів від ДСНС.

Передусім, укриття мають розміщуватися у підвальному приміщенні, на цокольному чи першому поверсі навчального закладу.