"Це був мій другий День народження": львів’янка розповіла історію порятунку після ракетного обстрілу. ФОТО

Після ворожого ракетного обстрілу, що трапився 6 липня, у Львові було зруйновано житловий будинок. Станом на 7 липня, 10 людей загинуло, 42 – поранено.

Одна з мешканок багатоповерхівки, куди влучила ворожа ціль – Віра Сотурчак з сім’єю. Вона поділилась історією свого порятунку та спогадами про ніч, коли втратила дім.

"Ну що? В мене сьогодні День народження! А вчора був другий, бо на фото мій будинок. Ми з дітьми на момент ракетного обстрілу були вдома, в ліжках. Лише старша донька Яночка дивом залишилася переночувати в тата", – пише вціліла після ракетного обстрілу жінка.

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Віра пригадує, що прокинулась від сигналу тривоги.

Зруйнований будинок внаслідок ракетної атаки РФ у Львові. Фото: Віра Сотурчак

"Зазвичай, я повертаюсь на інший бік та як мантру проговорюю: "Йо***а ру**ня", та тут щось спрацювало, я уважно читала новини, відслідковувала, що і куди летить. Мабуть, щось відчувала", – пригадує львів’янка.

За її словами, після першого "прильоту" поруч було дуже гучно. Жінка схопила наймолодшого 5-річного сина Давида, замотала в ковдру і понесла у ванну.

Вціліла львів'янка Віра. Фото: Віра Сотурчак

"Давік встиг лише сказати: "Мамочка, закрий двері!" Як тільки я це зробила пролунав вибух і в мене в руках залишилася лише ручка від дверей. Пил, погнуті вхідні двері, які засипало цеглою…", – зазначила Віра.

13-річні сини-двійнята самостійно вибігли в коридор. Жінка на той момент швидко збирала наймолодшу дитину і документи.

Уламок ракети в руках 13-річного Кості. Фото: Віра Сотурчак

Віра почала кричати з вікна: "Допоможіть вибратися! Двері "завалило"! Тут троє дітей!"

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Прибігли сусіди та розблокували двері. Жінка з дітьми вибігла на подвір’я будинку. Там було чутно крики сусідів, які були під завалами. Також горів сусідній будинок.

Будинок Віри після ракетного обстрілу. Фото: Віра Сотурчак

Відбою тривоги, за словами Віри, ще не було, тому вирішили бігти в сусідній парк. Тоді побачили наступний "приліт".

"У той момент я просто присіла, хоч розуміла, що можу загинути. А от мій син Костя дуже розумний! Він в ту мить впав на землю, закрив вуха і голову руками та відкрив рот. Пишаюся ним. В 13 років мати таку витримку! Мій мужній маленький воїн", – зазначила Віра.

Сини-двійната Віри. Фото: Віра Сотурчак

Як вона розповіла "УП. Життя", син часто дивився відео про прильоти в TikTok, тому швидко згадав, що робити.

На щастя, сім’я не постраждала та успішно добігла до парку.

Після відбою тривоги дітей відвели до квартири батька, яка знаходиться поряд.

Віра ж пішла шукати документи та кота.

"Мабуть, я таки унікальна дівчина. Попри те, що забрала парфуми, геть забула про свою грошову "заничку". Насправді в той момент думала лиш про те, як знайти нашого кота", – пригадує вціліла.

Віра з наймолодшим сином давидом. Фото: Віра Сотурчак

Тварину шукали два дні і таки знайшли живим та здоровим. Оскільки, його тіла ніде не було, Віра продовжувала пошуки, розуміла, що він не загинув, просто злякався і десь ховається.

Також у квартирі було дві папуги. Клітка пташок стояла біля вікна на столі, який знаходився відразу за стіною.

"Ударна хвиля пішла якимось дивом прямо і це врятувало їм життя. Я думала, що вони загинули. Та на наступний день рятувальники повернули їх цілими та неушкодженими. Всі навколо дуже милувалися ними", – написала львів’янка.

Знайдені папуги. Фото: Віра Сотурчак

Жінка розуміє, що шалено щаслива. Оскільки, єдине поранення, яке отримала – це дрібна подряпина на нозі. Діти залишилися цілими та неушкодженими.

Подряпина на нозі Віри. Фото: Віра Сотурчак

"Сьогодні в мене день народження! Сиджу під своєю розбитою хатою, чекаю поки дозволять забрати вцілілі речі. Тимчасово я і діти, де жити, маємо. Що далі – не знаю…", – розповіла Віра.

У коментарі "УП. Життя" жінка зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення виїхала зі своїми чотирма дітьми в Португалію. Там вони прожили півтора року. Віра вивчила мову та знайшла роботу.

Через тугу за домом вирішили повертатися до власного помешкання, яке придбали орієнтовно 6 років тому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жителі постраждалого будинку у Львові поділилися спогадами про нічний обстріл РФ