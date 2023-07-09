Чи варто очікувати у 2025 році відключення інтернету через сонячні бурі, пояснюють дослідники

Після того, як потужний спалах на Сонці призвів до тимчасового відключення радіозв’язку, у соцмережах стали ширитися чутки про тривале масове відключення інтернету у 2025 році.

Чи дійсно існує така загроза, розповідають у Space.

Занепокоєння щодо такого перебігу подій також додало дослідження 2021 року під назвою "Сонячні супербурі: планування інтернет-апокаліпсису". У дослідженні припускали, що сильна сонячна буря може серйозно пошкодити інтернет-кабелі, зокрема ті, що знаходяться під водою. Дослідження було представлено на конференції з передачі даних у 2021 році, але ще не було рецензоване.

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Побоювання також посилюються через рецензовані дослідженнями на початку цього року, які показали, що Сонце може досягти піку своєї поточної активності у 2024 році, на рік раніше, ніж передбачалося.

Утім немає жодних доказів, які підтверджують чутки про те, що наступна велика сонячна буря призведе до відключення інтернету.

Сонячні спалахи

За словами Вішала Упендрана, наукового співробітника сонячної та астрофізичної лабораторії Lockheed Martin у Каліфорнії, вплив великих сонячних штормів на електричні мережі та системи зв’язку добре задокументований. Проте "потрібні додаткові дослідження, щоб зробити будь-які переконливі заяви щодо сили сонячних бур".

Прогнозувати серйозність шкоди, яку сонячні бурі можуть завдати Землі, складно. Наприклад, коли Сонце наближається до свого піку магнітної активності, структури на його поверхні стають дедалі складнішими.

Дослідник і його команда розробили модель штучного інтелекту, яка використовує супутникові дані про сонячний вітер для створення прогнозів сонячних бур за 30 хвилин до їх виникнення.

Команда сподівається, що їхня модель забезпечить достатнє завчасне попередження для супутникових операторів, менеджерів електромереж і телекомунікаційних компаній, щоб вони тимчасово відключили свої системи або перемістили супутники на більш безпечні орбіти.

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Такі прогнози можуть бути корисними під час підвищеної сонячної активності, яка, за офіційними прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), відбудеться в липні 2025 року. Саме тоді магнітна активність Сонця, що викликає сонячні плями та спалахи, досягне свого піка.

Утім наразі немає офіційних оцінок шкоди, яку можуть завдати сонячні бурі.

Нагадаємо, кількість сонячних плям досягла 20-річного максимуму, що вказує на те, що Сонце швидко наближається до свого піку вибухонебезпечності.