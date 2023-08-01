В Україні створять словник "небажаної" лексики для висвітлення чутливих тем

В Україні хочуть "створити інформпростір без дискримінації та стереотипів", тому планують укласти словник "небажаної" лексики.

Він міститиме рекомендації щодо висвітлення "чутливих тем", повідомила Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками", – заявила вона.

Реклама:

Ольга Герасимчук додала, що словник міститиме рекомендації щодо толерантного висвітлення чутливих тем та інформації про деякі спільноти – етнічні, національні, ЛГБТІК, людей з інвалідністю, ветеранських тощо.

Фото з Facebook Ольги Герасим'юк

Для цього проведуть низку зустрічей з представниками цих спільнот.

"Готуються меморандуми із означеними спільнотами – ця робота викликала неабияку громадську підтримку. Результатом цих зустрічей має бути напрацьований словник "небажаної" лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою, а також спільна просвітницька робота для медіа", – наголосила голова Нацради.

Нагадаємо, що більшість спільнот борються за своє визнання та рівність. В Україні, наприклад, 67% опитаних громадян підтримують рівні права для ЛГБТ.

Читайте також: Які права біженців найчастіше порушують в Україні

Реклама: