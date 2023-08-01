"Вона – янгол серед людей". На фронті загинула військова та співробітниця НАЗК Юлія Шевченко

31 липня на війні загинула співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Шевченко.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Юлія долучилася до війська. За словами побратимів, вона була заступницею командира з морально-психологічного забезпечення.

Трагічну звістку повідомив наречений Юлії Тарас Сухенюк, який також є військовослужбовцем.

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"31 липня перестало битися серденько цієї прекрасної дівчини, нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працьовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона – янгол серед людей, яка допомагала всім, хто просив і не просив допомоги", – написав чоловік.

На фронті загинула Юлія Шевченко, працівниця НАЗК та військовослужбовиця

Тарас пригадує, як вони з Юлією мріяли про велику і дружну родину.

"Вона мені завжди казала "Тарас, ми папуги-нерозлучники, ми завжди будемо разом", я їй завжди відповідав "Так завжди і буде, моя маленька комашка". Але, на жаль, цього не сталось. Я тебе дуже сильно кохаю, і буду кохати завжди…" – додав Тарас.

У цивільному житті Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а з початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК.

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Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Друзі та колеги згадують Юлію як талановиту юристку.

"Юлія прийшла до нас ще студенткою п’ятого курсу, перемігши в проєкті "Антикорупційний десант" – це вже багато говорить про її характер. З початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК. Її великим бажанням було продовжувати будувати кар’єру на антикорупційному фронті, але так сталося, що демонструвати свої найкращі навички довелося на війні.

З перших місяців повномасштабного вторгнення Юлія доєдналася до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну. Загинула як герой в одній з найгарячіших точок фронту на сході країни", – розповідають у НАЗК.

Трагічну звістку підтвердив наречений дівчини Тарас Сухенюк

Памʼять дівчини вшанувала Анастасія Блищик – доброволиця ЗСУ, пресофіцерка 47-ої ОМБр, наречена загиблого Олександра Махова.

"Є дні, коли особливо важко дихати. Юля більше не з нами. Як би не клятий ворог, Юля разом з Тарасом мали б повернутися до цивільного життя, одружитися та народити маленьких Сарматиків. Це були б чудові дітки. Це була б ідеальна родина. Але її вбили. Підло. Цинічно.

В інтернеті гуляє російське іпсо, що ми усі "заслужили цю війну". Йдіть на***! Ми не заслужили бути вбитими, закатованими, зґвалтованими та обкраденими. Наша дівчинко, світла памʼять тобі!" – написала Анастасія.

Юлія з нареченим Тарасом мріяли про велику сім'ю

Побратими та посестри Юлії також діляться спогадами про неї.

"Юля Шевченко була гідною посестрою. Вона піклувалась навіть про мене, хоча я далеко не в її підрозділі. Тендітна, тонка дівчинка тримала стрій поряд з мужніми хлопцями.

Юля – ЗАМ командира по МПЗ. Великий приклад для такої посади. Її втома відчувалась на відстані, тому хотілось передати обіймів. Відправила їй форму і м’яку подушку. Вона так раділа. А я була щаслива що можу хоча б так підтримати.

І ось, її більше нема. Сльози течуть самі по собі", – написала військовослужбовиця Олена Риж.

Юлю згадують як гідну посестру

Пам’ять військовослужбовиці також вшановує рідна кафедра університету.

"Учора, 31 липня, під час захисту Батьківщини від рашистських загарбників загинула Юлія Шевченко, аспірантка першого року навчання Кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

На злеті обірвалося юне життя, загублена доля, перекреслені всі плани і сподівання. Щедро обдарована талантами дівчинка, на яку очікувало блискуче юридичне і наукове майбуття, пішла у засвіти. Поклала життя за свободу і незалежність своєї Батьківщини, за свій народ, за всіх нас.

Хай будуть прокляті рашисти, що принесли війну на нашу землю і забрали тебе у нас. Уся кафедра в глибокій скорботі і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юлії", – написав завідувач кафедри Юрій Пономаренко.

Нагадаємо, раніше на фронті загинула бойова медикиня зі Львова Наталія Депа, яка пішла служити з батьком і братом.

Також війна забрала життя львівського ресторатора Андрія Гудими, який воював під Бахмутом.