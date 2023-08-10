У Рівному 96-річна зв’язківиця УПА вперше отримала закордонний паспорт і хоче в Амстердам

У Рівному 96-річна зв’язківиця Української повстанської армії Наталія Коспа вперше отримала закордонний паспорт й планує полетіти до онуки в Нідерланди.

Загартувалася, каже Наталія, за часів Другої світової війни, тому впевнена, що на мандрівку "духу вистачить", повідомляє Суспільне.

Наталія стала однією з восьми людей, віком понад 90 років, які в цьому році отримали закордонні паспорти. Жінка є найстаршою.

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Жінка розповідає, що востаннє подорожувала за часів СРСР. Нині нові документи хоче використати, зокрема, аби восени відвідати онуку, яка живе в Амстердамі.

Наталія Коспа. Скрін з відео/Суспільне

"Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. В Україну я повернуся, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні. Вже не ті літа, щоб оте все витримати – тіло не зможе, але духу вистачить", – розповідає жінка.

Наталія була зв'язковою УПА. За це радянська влада ув'язнила її на два роки, коли дівчині було лише 17. Допити, згадує жінка, тоді тривали чотири дні поспіль.

Раніше ми повідомляли, що у Львові померла зв'язківиця командирів УПА Катерина Щерба.

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