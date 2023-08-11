Кувейт заборонив фільм "Барбі", а Ліван – звинуватив стрічку в пропаганді гомосексуальності

Кувейт заборонив фільм "Барбі" американської кіностудії Warner Bros., щоб захистити "суспільну етику".

Про це повідомляє ВВС з посиланням на державні ЗМІ Кувейту.

Голова кувейтської комісії з класифікації фільмів Лафі аль-Субаї сказав, що зазвичай комісія просить вирізати сцени, які, на її думку, зневажають культуру країни.

Реклама:

Але коли стрічки "пропагують поведінку, яку держава вважає неприйнятною", їх забороняють повністю.

За словами представника Міністерства інформації Кувейту, фільм "пропагує ідеї та переконання, які є чужими для кувейтського суспільства і громадського порядку".

Раніше "Барбі" планували заборонити у Лівані – міністр культури країни звинуватив стрічку у пропаганді гомосексуальності, пише Reuters.

Warner Bros.

Загалом в арабському світі піддали критиці соціальні цінності фільму, в якому порушується питання боротьби матріархату і патріархату, а також фігурують представники ЛГБТ-спільноти.

Утім, "Барбі" таки показують в консервативних країнах регіону, зокрема в Саудівській Аравії.

Реклама:

Нагадаємо, "Барбі" – фентезійний комедійний фільм Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Стрічка за перший день прокату зібрала 70,5 млн доларів – удвічі більше, ніж "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, який вийшов у той же час.

За кілька тижнів після виходу він зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів.