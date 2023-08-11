Кувейт заборонив фільм "Барбі", а Ліван – звинуватив стрічку в пропаганді гомосексуальності

Кувейт заборонив фільм "Барбі" американської кіностудії Warner Bros., щоб захистити "суспільну етику".
Про це повідомляє ВВС з посиланням на державні ЗМІ Кувейту.
Голова кувейтської комісії з класифікації фільмів Лафі аль-Субаї сказав, що зазвичай комісія просить вирізати сцени, які, на її думку, зневажають культуру країни.
Але коли стрічки "пропагують поведінку, яку держава вважає неприйнятною", їх забороняють повністю.
За словами представника Міністерства інформації Кувейту, фільм "пропагує ідеї та переконання, які є чужими для кувейтського суспільства і громадського порядку".
Раніше "Барбі" планували заборонити у Лівані – міністр культури країни звинуватив стрічку у пропаганді гомосексуальності, пише Reuters.
|Warner Bros.
Загалом в арабському світі піддали критиці соціальні цінності фільму, в якому порушується питання боротьби матріархату і патріархату, а також фігурують представники ЛГБТ-спільноти.
Утім, "Барбі" таки показують в консервативних країнах регіону, зокрема в Саудівській Аравії.
Нагадаємо, "Барбі" – фентезійний комедійний фільм Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.
Стрічка за перший день прокату зібрала 70,5 млн доларів – удвічі більше, ніж "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, який вийшов у той же час.
За кілька тижнів після виходу він зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів.
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