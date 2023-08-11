Окупанти планують вивезти "шкільних пропагандистів" на навчання до Москви – ЦНС

У жовтні росіяни проведуть у Москві форум класних керівників, на який планують привезти 3 тисячі "педагогів" з тимчасово окупованих територій.

На форумі має виступити президент країни-терориста Володимир Путін, а також пропагандисти, повідомляє Центр національного спротиву.

Також учасники мають отримати методички з "патріотичного виховання молоді", тобто інструкцію з промивання мізків дітям.

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"На форум планують відвезти близько 3 тисяч педагогів з ТОТ (включно з російськими гастролерами), аби ті взяли участь в пропагандистському шабаші. Захід організовує російське міністерство просвіти (Министерство просвещения)", – йдеться у повідомленні.

Фото ілюстративне: gints.ivuskans /Depositphotos

У ЦНС нагадують, що політика РФ на ТОТ щодо знищення самоідентифікації цілого покоління українців є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом.

"Кожен дотичний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій", – додає відомство.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники під тиском змушують українських вчителів погодитися на викладання за програмами РФ.

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Раніше омбудсмен пояснював, яке покарання чекає на педагогів за викладання роспропаганди в окупації.