Окупанти планують вивезти "шкільних пропагандистів" на навчання до Москви – ЦНС

У жовтні росіяни проведуть у Москві форум класних керівників, на який планують привезти 3 тисячі "педагогів" з тимчасово окупованих територій.
На форумі має виступити президент країни-терориста Володимир Путін, а також пропагандисти, повідомляє Центр національного спротиву.
Також учасники мають отримати методички з "патріотичного виховання молоді", тобто інструкцію з промивання мізків дітям.
"На форум планують відвезти близько 3 тисяч педагогів з ТОТ (включно з російськими гастролерами), аби ті взяли участь в пропагандистському шабаші. Захід організовує російське міністерство просвіти (Министерство просвещения)", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Хотіли завезти "істориків" з РФ: в Ізюмі знайшли документи окупантів з планами щодо освіти
|Фото ілюстративне: gints.ivuskans/Depositphotos
У ЦНС нагадують, що політика РФ на ТОТ щодо знищення самоідентифікації цілого покоління українців є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом.
"Кожен дотичний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій", – додає відомство.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники під тиском змушують українських вчителів погодитися на викладання за програмами РФ.
Раніше омбудсмен пояснював, яке покарання чекає на педагогів за викладання роспропаганди в окупації.
Читайте також: У школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників