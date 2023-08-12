У лікарні Дніпра помер 11-річний хлопчик через ймовірну побічну реакцію на медпрепарати: ще 10 пацієнтів постраждали

У Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовували під час проведення оперативних втручань.

Після проведення операції загинула 11-річна дитина, післяопераційні ускладнення виникли ще у 10 осіб.

Про надзвичайну ситуацію повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

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Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу. Партію, яку підозрюють у побічних ефектах, вивели з обігу та відправили на карантин.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

"Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі. В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці", – пишуть у МОЗ.

Постраждалих пацієнтів перевели до інших медзакладів. Там їм надають необхідну допомогу.

Наразі відомо про 11 постраждалих, з них – 5 дорослих і 6 дітей: віком від 3-х до 17-ти років. Усім їм вводили один препарат.

На жаль, одну дитину врятувати не вдалося. Напередодні вночі 11-річний хлопчик помер.

У поліції Дніпра вже відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

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"Наразі слідчими проведено обшук у приміщенні лікарні та вилучено медичну документацію, інші речові докази.

За даним фактом слідчим відділення поліції № 6 Дніпровського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Триває слідство", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про немовля, яке загинуло від опікового шоку в Рівному – ймовірно, через недбалість лікарів.