На Київщині поліція вилучила собаку у власників, які залишали її в спеку на балконі. ВІДЕО

У місті Вишневе на Київщині пітбуля за прізвиськом Герда від постійних знущань врятувала поліція.

Напередодні жителі багатоповерхівки міста Вишневе почали бити на сполох: з однієї квартири постійно чули собачий гавкіт та скавчання – кажуть у поліції Київської області.

Також у відомстві додали, що сусіди скаржились на те, що господарі постійно тримають пса бійцівської породи на балконі, навіть у спеку.

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Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини за фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ).

Василь Хорошковський і Артем Тимофєєв, поліцейські офіцери, вилучили у господарів пітбуля.

Наразі Герда тимчасово прилаштована до притулку організації "В добрі руки".

Голова організації Катерина повідомила УП. Життя, що наразі з твариною все добре. Герду доглядають, годують та вакцинують, поки чекають на рішення суду.

"Суд може повернути собаку власнику – ми тоді просто її повертаємо, або вилучити назавжди – і вона залишиться у притулку", – додала вона.

Нагадаємо, раніше у київському парку чоловік скоїв насильство над собакою.

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