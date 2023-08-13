Американка відростила 30-сантиметрову бороду й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 серпня 2023

У США мешканка штату Мічиган 38-річна Ерін Ганікатт відростила 30-сантиметрову бороду, не приймаючи жодних гормонів чи добавок.

Жінка встановила новий світовий рекорд з найдовшої бороди серед жінок й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. 

Ерін Ганікатт змогла відростити найдовшу в світі бороду через синдром полікістозних яєчників. Він викликає гормональний дисбаланс й може призвести, зокрема, до зміни менструального циклу, збільшення ваги, безпліддя та надмірного росту волосся. 

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Відростивши 30-сантиметрову бороду, Ерін побила попередній рекорд, який встановила 75-річна американка Вівіан Уілер, відростивши 25,5-сантиметрову бороду.  

Борода в Ерін Ганікатт почала рости у підлітковому віці після 13 років. 

"У дорослому віці я голилася щонайменше три рази на день", – розповіла жінка.

Коли американка втратила частину зору й "втомилася від гоління" вона задумалася про те, щоб відростити бороду. В цьому її підтримала дружина Джен. 

"Носіння масок у пандемію COVID-19 додало мені самовпевненості у виході на публіку", – додала Ерін. 

Близько 5 років тому жінці ампутували нижню половину однієї з ніг після того, як у шпиталі під час лікування травми стопи в неї розвинулася бактеріальна інфекція. Також Ерін пережила очний інсульт, викликаний високим кровʼяним тиском.

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Раніше ми розповідали, що 21-річний американець склав кубик Рубіка за 3,13 секунди й побив світовий рекорд.

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