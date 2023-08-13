"Коли їдеш до позиції, права на помилку немає". Нацгвардієць про бої в лісі під Кремінною

Шатун – військовий Національної гвардії України. Він народився на Сумщині. Сьогодні бере активну участь в боях під Кремінною, де виконує чимало важливих задач.

У НГУ розповіли про його історію.

Шатун наразі працює водієм-механіком БТР. Зустрів повномасштабну війну в 15-му Слов’янському полку. Туди потрапив після завершення строкової служби.

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Військовий виконував завдання з оборони півночі Донеччини. Там перевозив особовий склад та підвозив боєприпаси.

Фото: НГУ

"Буває іноді дуже складно. Іноді техніка може зламатися в дуже несприятливий момент. Тоді потрібно швидко реагувати, аби врятувати себе та хлопців", – каже Шатун.

Також він згадав і про оборону міста Слов’янськ, яке дуже важливе через своє положення. Каже, що росіян не можна було допускати до міста. Але через те, що вони доставали до центру міста, довелося відступити.

Ми досить довго трималися на околицях міста. Пройшов час й ми отримали завдання переміститися на напрямок Кремінної – каже Шатун.

Наостанок, він згадав про евакуаційні заходи в Серебрянському лісі. Говорить, що там дуже непросто, адже бійці постійно під обстрілами.

"Ворог там переважає в артилерії. Дорога прострілюється. Коли їдеш до позиції, то права на помилку немає бо, умовно кажучи, 200 метрів і вже ворог. Не встигаєш підскочити до точки, а тебе вже криють. Але ми стоїмо, ніхто тікати не збирається", – підкреслює Шатун.

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Раніше ми розповідали про історію нацгвардійця, який зміг пережити бої під Кремінною.

Також ми писали про військового з позивним "Шрам", який брав участь в бойових діях на території Серебрянського лісу.