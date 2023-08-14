В Одесі через атаку росіян пошкоджено 7 закладів освіти. ФОТО

ОНОВЛЕНО 11:55 14:08:2023

В Одесі унаслідок атаки росіян у ніч на 14 серпня пошкоджено 7 закладів освіти.

У Приморському районі міста постраждали 6 закладів, а у Хаджибейському – один, повідомили у міській раді.

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"У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи з ліквідації наслідків", – кажуть у мерії.

За словами керівниці міського департаменту освіти Олени Буйневич, у навчальних закладах вибито понад сотні вікон, зруйновані стелі, а в одному – дах.

Навчальні заклади Одеси після обстрілу 14 серпня. Фото: Одеська мерія

Уламки ракети також упали на будівлю колишнього Дівочого училища, побудованого у кінці ХІХ сторіччя. Будівля була відремонтована і там навчалися діти.

"З новим фасадом, дахом, стадіоном, чудовим подвірʼям, які були зроблені декілька років тому завдяки бюджету нашої міської громади. В цій школі чудовий Музей, де можна побачити навіть шкільні журнали тих років, фото тендітних студенток та викладачів. Щоб його створити, школа брала участь у конкурсах і виграла фінансування", – розповідає Олена Буйневич.

Після обстрілу у будівлі пошкоджені стелі та вікна.

Вікна, двері та фасад пошкоджених шкіл. Фото Одеської мерії.

"В мене зараз таке відчуття, наче зайшов якийсь маргінал і копирсався брудними руками у речах, що дорогі мені, рідні, мої власні. Це, до речі, не тільки стосується школи. А взагалі моєї Одеси", – говорить очільниця департаменту.

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Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10.

Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10

Фото Одеської мерії

Фото Одеської мерії

Окрім цього встановлено пошкодження мистецької школи №2 ім. Глазунова.

Будівля отримала пошкодження фасаду та внутрішніх приміщень.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу 15 дронами та 8 "Калібрами". ППО всі ракети та дрони збила. Однак уламки збитих ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

За даними Одеської мерії станом на 11.00 унаслідок нічного обстрілу постраждало 203 житлових будинка.

23 липня 2023 року після обстрілу Одеси також постраждало декілька міських освітніх установ, до ліквідації наслідків приєдналися мешканці міста.