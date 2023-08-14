В українських школах запровадять обов’язкові уроки мінної безпеки

В українських школах вводять курс з мінної безпеки.
Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми, повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Практикум з мінної безпеки розробляють МОН та ЮНІСЕФ.
Для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку.
|В українських школах вводять курс з мінної безпеки
Наразі вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків, адаптованими для початкової та середньої шкіл.
Для дітей експерти у співпраці з психологами розробили інтерактивні матеріали, які пояснюють правила безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами.
Зокрема, для школярів підготували мультфільми і відео за участю пса Патрона та саперів, а також ігри.
Матеріали можна завантажити на сайті "Все про мінну безпеку" та в бібліотеці корисних матеріалів "Спільнотека".
У МОН наголошують, що приблизно 30% території України є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.
За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 30 липня 2023 року від мін та інших вибухонебезпечних предметів вже постраждали 100 дітей.
Раніше "УП. Життя" писала про те, на які вибухонебезпечні предмети можна натрапити і як розпізнати та запобігти небезпеці.
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