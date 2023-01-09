"Зруйнований міст": вийшла перша серія мультсеріалу про пса Патрона. ВІДЕО

На сторінці пса Патрона в Youtube з’явилася перша серія мультиплікаційного серіалу, в якому розповідається про життя легендарної собаки-сапера з Державної служби надзвичайних ситуацій.

Тізер серіалу "Пес Патрон" вийшов напередодні Нового року, а перша серія з’явилася 7 січня 2023-го року.

У мультфільмі Патрон, як і у житті, шукає вибухонебезпечні предмети, а також "товаришує" з іншими тваринами. Зокрема, з котом Томом.

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В першій серії "Зруйнований міст" "пес Патрон розповідає своєму другу коту про свій робочий день.

Одного разу Патрон отримав сигнал про зруйнований міст, і почув своїм носом небезпеку.

Як відважна тварина вирішить цю проблему, дивіться у мультфільмі.

Проєкт виконується при підтримці USAID та у партнерстві з UNICEF.

Режисерка анімації: Анастасія Фалілеєва, авторка ідеї та сценаристка: Саша Рубан.

Мультфільм також містить англійські та польські субтитри.

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У коментарях – багато схвальних відгуків про першу серію мультика.

"Ой, як файно вийшло!)) Не дитина, але обов'язково подивлюсь всі серії) Цей саундтрек, герої, озвучення, анімація – ну це просто чудо якесь!!", – пише nastiarose7228.

"Дуже потрібний навчальний мультсеріал. Зараз діти подорослішали, багато чього знають про війну, але потрібно розповідати всім правила обережного поводження там де може бути небезпека. Пес Патрон і тут на висоті!", – вважає vitast8058

"Я так чекала цю прем'єру) Просто неймовірно як класно вийшло! Вся команда величезні молодці, художникам фонів окрема дяка", – ділиться враженнями user-qk7mx4ky1v.

Нагадаємо, кінологічна спілка України нагородила пса Патрона відзнакою "Чотирилапий захисник".