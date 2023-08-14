"Працюю за десятьох": історія бійця, який почав ходити після трьох інсультів та зупинки дихання

22-річний військовий з Київщини після поранення під Бахмутом переніс три інсульти, зупинку дихання та втратив руку.
Історію бійця Георгія Раскалея розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.
Георгій народився в Ірпені на Київщині. В армію хлопець пішов у 19 років.
Новина про повномасштабне вторгнення застала молодого воїна на донецькому напрямку.
|22-річний військовий з Київщини переніс три інсульти, зупинку дихання та втратив руку
Георгій пригадує, як тоді з Ірпеня йому подзвонила мама і сказала: "Сину, а що мені робити? В нас біля дому – танк".
Окрім мами в Ірпені жили сестра та двоє молодших братиків, меншому з яких тоді було лише три роки. Родині вдалося виїхати з Ірпеня живими.
Георгій продовжував служити у війську, однак у травні 2023 року отримав важке поранення під Бахмутом.
|Однак вже після 2 тижнів реабілітації Георгій почав самостійно ходити
Ворожа міна влучила у бліндаж, де перебував боєць. Осколки посікли все тіло хлопця. У нього сталися три крововиливи у мозок.
Першу допомогу Георгію надали побратими, а далі його доставили до стабілізаційного пункту і у лікарню Дніпра. Саме там у хлопця сталася зупинка дихання.
Праву руку, яку найбільше пошматували уламки міни, врятувати було неможливо, тож медикам довелося її ампутувати. У Дніпро до важко пораненого сина приїхала мама, яка відтоді весь час поруч з ним.
До тями Георгій прийшов вже у київській лікарні, куди його доправили у важкому стані. Однак лікарі давали дуже мало шансів на відновлення. Хлопець не міг навіть сидіти впродовж 20 секунд, не говорячи вже про можливість ходити.
|"Лікарі сказали мені: те, що я зможу вирвати за пів року - те і буде моє"
Георгія відправили у Національний центр "Незламні", де з пацієнтом працювали хірурги, нейрохірурги та реабілітологи.
"При надходженні стан пацієнта був складним. Георгій потребував сторонньої допомоги при пересуванні і обслуговуванні. Також йому необхідна була корекція сну та інших фізіологічних процесів", – каже Андрій Андрош, лікар Георгія.
Однак вже після 2 тижнів реабілітації Георгій почав самостійно ходити. За словами лікаря, невдовзі пацієнт отримає протез та повернеться до повноцінного життя.
|За словами лікаря, невдовзі пацієнт отримає протез та повернеться до повноцінного життя
"Мої заняття починаються о 8 ранку, а закінчуються о 4 вечора. Лікарі сказали мені: те, що я зможу вирвати за пів року - те і буде моє. Бо далі нейропластичність мозку зменшується, тому я й працюю за десятьох", – каже Георгій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового Андрія Марчука, який повертається на службу після ампутації та протезування ноги.
Читайте також: "Коли їдеш до позиції, права на помилку немає". Нацгвардієць про бої в лісі під Кремінною