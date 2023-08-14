"Працюю за десятьох": історія бійця, який почав ходити після трьох інсультів та зупинки дихання

22-річний військовий з Київщини після поранення під Бахмутом переніс три інсульти, зупинку дихання та втратив руку.

Історію бійця Георгія Раскалея розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Георгій народився в Ірпені на Київщині. В армію хлопець пішов у 19 років.

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22-річний військовий з Київщини переніс три інсульти, зупинку дихання та втратив руку

Георгій пригадує, як тоді з Ірпеня йому подзвонила мама і сказала: "Сину, а що мені робити? В нас біля дому – танк".

Окрім мами в Ірпені жили сестра та двоє молодших братиків, меншому з яких тоді було лише три роки. Родині вдалося виїхати з Ірпеня живими.

Георгій продовжував служити у війську, однак у травні 2023 року отримав важке поранення під Бахмутом.

Однак вже після 2 тижнів реабілітації Георгій почав самостійно ходити

Ворожа міна влучила у бліндаж, де перебував боєць. Осколки посікли все тіло хлопця. У нього сталися три крововиливи у мозок.

Першу допомогу Георгію надали побратими, а далі його доставили до стабілізаційного пункту і у лікарню Дніпра. Саме там у хлопця сталася зупинка дихання.

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Праву руку, яку найбільше пошматували уламки міни, врятувати було неможливо, тож медикам довелося її ампутувати. У Дніпро до важко пораненого сина приїхала мама, яка відтоді весь час поруч з ним.

До тями Георгій прийшов вже у київській лікарні, куди його доправили у важкому стані. Однак лікарі давали дуже мало шансів на відновлення. Хлопець не міг навіть сидіти впродовж 20 секунд, не говорячи вже про можливість ходити.

"Лікарі сказали мені: те, що я зможу вирвати за пів року - те і буде моє"

Георгія відправили у Національний центр "Незламні", де з пацієнтом працювали хірурги, нейрохірурги та реабілітологи.

"При надходженні стан пацієнта був складним. Георгій потребував сторонньої допомоги при пересуванні і обслуговуванні. Також йому необхідна була корекція сну та інших фізіологічних процесів", – каже Андрій Андрош, лікар Георгія.

Однак вже після 2 тижнів реабілітації Георгій почав самостійно ходити. За словами лікаря, невдовзі пацієнт отримає протез та повернеться до повноцінного життя.

За словами лікаря, невдовзі пацієнт отримає протез та повернеться до повноцінного життя

"Мої заняття починаються о 8 ранку, а закінчуються о 4 вечора. Лікарі сказали мені: те, що я зможу вирвати за пів року - те і буде моє. Бо далі нейропластичність мозку зменшується, тому я й працюю за десятьох", – каже Георгій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового Андрія Марчука, який повертається на службу після ампутації та протезування ноги.