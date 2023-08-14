У США підліток зірвався з 30-метрової скелі у нацпарку Гранд-Каньйон й вижив

13-річний Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти у Національному парку Гранд-Каньйон в США.

Оскільки гелікоптер не зміг до нього дістатись, рятувальники витягали хлопця за допомогою мотузок, повідомили у парку.

Інцидент стався 8 серпня під час сімейної подорожі. Підліток зробив фото, а потім вирішив поступитися місцем іншим туристам та відійшов у бік.

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"Я присів навпочіпки та тримався за камінь. У мене була лише одна рука. Це був не дуже зручний хват, мене ніби штовхало назад. Я втратив хватку і почав падати", – розповів Вятт телевізійній станції Phoenix KPNX.

Фото: парк Гранд-Каньйон

Порятунок тривав 2 години: потім хлопця доставили гелікоптером до дитячого травматологічного центру у Лас-Вегасі. У нього – 9 зламаних хребців, розрив селезінки, розрив легені, струс мозку, зламана рука та вивих пальця.

Постраждалий зазначає, що не пам'ятає усіх деталей, зокрема як дістався лікарні: лише уривки "подорожі" у швидкій, гелікоптері та вже безпосередньо в клініці.

"Дві години – це ціла вічність у такій ситуації, але рятувальникам вдалось відштовхнутися від скелі та витягнути сина із каньйону. Ми надзвичайно вдячні кожному за роботу.

Це був один із найболючіших телефонних дзвінків, які мені коли-небудь доводилося чесно кажучи", – сказав батько хлопчика Браян Кауфман.

Батько додав, що обличчя сина у синцях, але його стан щодня покращується.

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Скриншот з відео телеканалу Phoenix KPNX

Вже за 5 днів після інциденту підлітка виписали з лікарні.

"Нам просто пощастило, що ми веземо нашу дитину додому в машині на передньому сидінні, а не в труні", – додав Браян Кауфман.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року однорічний малюк випав з вікна квартири на другому поверсі. Він дивом вижив.