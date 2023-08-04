На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо сім’ї лелек: поліція відкрила справу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

У селі Новоселиця Хмельницької області зловмисники розстріляли гніздо лелек, де жила пара птахів і двоє пташенят.

Місцеві жителі чули, як на мотоциклі їхали невідомі чоловіки, а потім пролунав постріл. 

Новосельчани викликали поліцію, хмельницьких телевізійників та зоозахисників, повідомляє організація "Екозахист Старокостянтинів".

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Одного птаха, якого знайшли пораненим, зараз оперують у ветеринарній лікарні. За висновком медиків, у лелеки відкритий перелом крила.

Інша лелека вціліла, а от малюків ніхто не бачив.

 У селі Новоселиця Хмельницької області зловмисники розстріляли гніздо лелек

"Минулої ночі в селі Новоселиця було розстріляно гніздо родини лелек. В кублі була пара птахів і двоє їхніх діток. Малих ні живих, ні мертвих не знайшли, одна пташка поранена, в кублі одна непошкоджена.

Зі слів жителів села, їхав гучно мотоцикл та було чути чоловічий сміх, а потім вистріли. Коли люди вийшли з будинків, то зрозуміли, по кому виродки стріляли", – розповідають в "Екозахисті".

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 Малюків не знайшли, один лелека отримав поранення

Правоохоронці Хмельницької області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу (Жорстоке поводження з тваринами). Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"В одному із сіл Миролюбненської територіальної громади невідомі особи підстрелили лелеку, яка перебувала у гнізді на електроопорі.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до події, та з’ясуванням усіх обставин", – йдеться у повідомленні поліції.

 Поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження з тваринами

Зоозахисники просять робити репости їхнього допису, щоб справу не вдалося "зам’яти".

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині дитину покусала мавпа, яка втекла із вольєра і бігала селом.

А в селищі Антоніни чоловік протягнув вагітну корову за трактором і зґвалтував: поліція поновила справу.

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