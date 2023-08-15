На окупованій частині Херсонщини влада РФ примушує дітей навчатися за російською програмою – Генштаб

На тимчасово окупованій частині Херсонської області в селі Бехтери окупаційна влада відкрила школу, де організувала навчальний процес за російською програмою.
У закладі навчаються діти з чотирьох населених пунктів, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.
Учнями школи є діти з села Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я.
Щоб змусити дітей навчатися за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу, повідомляють в Генштабі.
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"Московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору", – йдеться у зведенні.
Раніше ми повідомляли, що росіяни скасують обов’язкове вивчення української в окупованій частині Запорізькій області.
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