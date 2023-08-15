В Алжирі заборонили фільм "Барбі" через "загрозу консервативним цінностям"

В Алжирі припинили показ фільму "Барбі" в кінотеатрах, який вийшов у міжнародний прокат 19 липня.

"Негайно" припинити показ стрічки наказало Міністерство культури і мистецтв Алжиру, повідомляє Associated Press.

Фільм зняли з прокату в містах Алжир, Орана та Константіні.

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Зазначається, що рішення ухвалили після того, як стрічку заборонили в Кувейті та Лівані через нібито загрозу консервативним цінностям.

Фото: Warner Bros.

Деякі жителі північноафриканської країни виступили проти скасування фільму, поширюючи дописи у соцмережах з хештегом #IAmBarbie.

Інші рішення міністерства засудили, назвавши його "цензурою".

Нагадаємо, "Барбі" – фентезійний комедійний фільм Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Стрічка за перший день прокату зібрала 70,5 млн доларів – удвічі більше, ніж "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, який вийшов разом з ним.

За кілька тижнів після виходу він зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів.

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