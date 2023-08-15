Роботи на "Батьківщині-матері" планують завершити до Дня державного прапора – Мінкульт

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 серпня 2023

Будівельні роботи на монументі "Батьківщина-мати" планують завершити до Дня державного прапора 23 серпня. 

Про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики. 

На монументі тривають роботи над проєктом "Тризуб Батьківщини", в рамках якого радянський герб на щиті замінять на український тризуб. 

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Будівельники уже зашили площину щита металом й наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та тризуба. 

Фото: Дмитро Ларін / УП

"Важливо, щоб роботи на монументі були виконані якісно та відповідали всім нормам будівельного законодавства", – сказав Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України.

В Мінкульті додали, що етапи будівельних робіт виконуються за графіком, Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України.

Також монумент "Батьківщина-мати" у Києві пропонують перейменувати на "Україна-мати". Вчена рада Музею війни вже ухвалила рішення назвати монумент "Україна-мати", втім остаточне рішення має затвердити Мінкульт.

Раніше ми показували, як з "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб, який провисів понад 40 років.

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