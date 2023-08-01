З "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб – він провисів понад 40 років. ФОТО

У вівторок, 1 серпня, в Києві повністю демонтували радянський герб з монументу "Батьківщина-мати". Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері" зафіксував фотограф УП.

Сьогоднішні роботи почали з демонтажу нижнього фрагменту – частини вінка з обплетених стрічкою колосків. Кілька днів тому демонтували першу частину вінка.

Реклама:

Потім продовжили демонтаж, аж поки не зняли увесь радянський герб, що провисів на монументі в центрі Києва понад 40 років.

З "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Фото: Дмитро Ларін / УП

З "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Фото: Дмитро Ларін / УП

З "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Фото: Дмитро Ларін / УП

За демонтажем сьогодні спостерігав в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він зазначив, що наразі на наших очах відбуваються історичні події, бо з кожним новим знятим елементом герба країна позбавляєтьося залишків радянського минулого.

Реклама:

З "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Фото: Дмитро Ларін / УП

Ростислав Карандєєв. Фото: Дмитро Ларін / УП

Фото: Дмитро Ларін / УП

Карандєєв зазначив, що підтримує зміну назв музею та скульптури, та запевнив, що роботи завершать до святкування Дня Державного прапора та Дня незалежності України.

Фото: Дмитро Ларін / УП

Фото: Дмитро Ларін / УП

Фото: Дмитро Ларін / УП

"Ще мінус радянщина. Продовжуються роботи по демонтажу гербу срср на монументі, який скоро буде називатись "Україна-мати", – прокоментував нинішні роботи ексміністр Олександр Ткаченко.

"Батьківщина-мати" позбулася радянського герба. Фото: Дмитро Ларін / УП

"Батьківщина-мати" позбулася радянського герба. Фото: Дмитро Ларін / УП

Тепер на "Батьківщині-матері" встановлять тризуб і переназвуть. Фото: Дмитро Ларін / УП

"Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

У липні 2022-го у "Дії" провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.

Вартість проєкту "Тризуб Батьківщини" складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів – усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів.

Нещодавно стало відомо, що на "Батьківщині-Мати" не лише змінять герб на український тризум, але й перейменують сам монумент.