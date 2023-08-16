Соліст гурту Imagine Dragons запросив на сцену 14-річного героя кліпу з Миколаївщини під час виступу у Варшаві. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
8070
16 серпня 2023

Гурт Imagine Dragons під час виступу у Варшаві запросив на сцену героя свого кліпу – 14-річного Сашка з Новогригорівки на Миколаївщині.

Він розгорнув український прапор під багатотисячні оплески, повідомили в ініціативі UNITED24.

Хлопець зізнався, що коли виходив на сцену, сильно нервував. Але коли тримав прапор разом з Деном і Таєм, вже відчував спокій.

Реклама:

"Люди борються за свободу, за свої оселі, люди борються за свою країну, за свої міста і села", – зазначив соліст гурту перед тим, як запросити юного українця на сцену. 

 Скриншот з відео виступу

Співак запропонував слухачам підтримати Сашка оплесками та виконав композицію спеціально для підлітка з України.

Нагадаємо, Сашко є героєм кліпу Crushed, який Imagine Dragons зняли в Україні у 2022 році. Відеороботу презентували 10 травня на YouTube. 

Вони зняли кліп безпосередньо у рідному селі Сашка – у Новогригорівці, яка 5 місяців була в окупації. На момент зйомок село була зовсім близько до лінії фронту. 

У відеоряді показали наслідки російських злочинів: знищене село, розтрощені будинки та школа.

Хлопець пережив чимало обстрілів окупантів, ховаючись у підвалі. Згодом його сім'я виїхала. Дім Саші зруйновано через мінометні обстріли росіян.

Реклама:

Читайте також: "Жінка складала протитанкові міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів. ВІДЕО


Реклама:


Реклама:
 3537
Суспільство

Ремонтуючи зламане життя: як волонтери "Добробату" відбудовують знищені села 

Роксана Касумова
 20988
Суспільство

Російський теракт на Спаса. Що відомо про тих, кого вбила і поранила ракета РФ у Чернігові

Наталія Найдюк
 3342
КУЛЬТУРА

Зберегти Київ: чи прийме виклик нова керівниця Департаменту охорони культурної спадщини

Ганна Щокань