"Від болю кричав так, що чули навколишні села": історія військового, який на фронті втратив обидві ноги. ФОТО

Військовослужбовець Сергій Денисов втратив на фронті обидві ноги, після чого переніс понад 20 операцій та місяці реабілітації.
При цьому чоловік зберіг почуття гумору та бажання далі гнати ворога, повідомляють в Першому медичному об’єднанні.
29-річний Сергій з Вишгорода, що на Київщині до війська доєднався після окупації Росією Криму. Вдалося це не одразу.
Сергій був обмежено придатний у воєнний час, тому у військкоматі йому 8 разів відмовляли. Зрештою, у 2015 році він вступив до лав добровольчого формування.
|29-річний Сергій Денисов. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова.
Влітку 2022 року Сергій одружився, "медовий місяць" провів у боях за Харківщину. На початку осені чоловік отримав поранення.
Боєць підірвався одразу на кількох мінах, внаслідок чого втратив обидві ноги.
"Від болю я кричав так, що всі навколишні села чули. Поки мене несли, я просив, щоб мене добили. Я знав, на що йшов. Але я не знав, що буде настільки боляче", – розповідає Сергій.
Біль тривав ще чотири місяці, протягом яких Сергієві зробили понад 20 операцій та безліч переливань крові.
|Протягом останнього року чоловік втратив не тільки обидві ноги. У його з дружиною квартиру влучила російська ракета
За словами медиків, найважчим завданням було врятувати коліно воїна й уникнути додаткової реампутації. Коли це вдалося, Сергія відправили на реабілітацію та протезування.
"Місяці без руху знерухомили суглоб Сергія, його коліно не розгинається – це називається контрактура. Аби її зняти, він щодня займається з фізичним терапевтом", – повідомляють в медоб'єднанні.
За час лікування Сергія, в його квартиру влучила російська ракета. Власного житла в пари більше немає.
Нині дружина бійця щодня поруч з ним. Жінка жартома каже, що перебуває на денному стаціонарі. Підтримує в усьому і навіть у бажанні чоловіка продовжити військову службу.
Сергій не знає, наскільки мобільним буде на штучних кінцівках, втім певен, що знайде своє місце в армії.
|Після реабілітації чоловік планує повернутися до війська
"Людські бажання сильніші за все. Втрата кінцівок – це не кінець життя. Протези є, варіантів багато", – додає Сергій.
Нагадаємо, військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.
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