У Києві на станціях метро навчатимуть домедичної допомоги

У Києві 18 серпня на 12 станціях метро професійні медики навчатимуть домедичної допомоги.
Взяти участь у навчаннях зможе кожен охочий, повідомляють в Київському метрополітені.
Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:
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Червона лінія:
- "Шулявська" (проміжний вестибюль);
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Театральна" (перехід);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль)
Синя лінія:
- "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).
Зелена лінія:
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Звіринецька" (перехід);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформою).
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|Фото: psgt_123/Depositphotos
На тренінгах спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчать навичок домедичної допомоги, зокрема:
- первинної оцінки стану постраждалого;
- допомоги при масивній кровотечі;
- допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів;
- домедичній допомозі при зупинці кровообігу;
- допомозі при термічних опіках.
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