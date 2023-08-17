У Києві на станціях метро навчатимуть домедичної допомоги

журналістка УП. Життя

У Києві 18 серпня на 12 станціях метро професійні медики навчатимуть домедичної допомоги.

Взяти участь у навчаннях зможе кожен охочий, повідомляють в Київському метрополітені.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

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Червона лінія:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль)

Синя лінія:

"Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);

"Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);

"Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);

"Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зелена лінія:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Звіринецька" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

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На тренінгах спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчать навичок домедичної допомоги, зокрема: