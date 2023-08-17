У Києві на станціях метро навчатимуть домедичної допомоги

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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17 серпня 2023

У Києві 18 серпня на 12 станціях метро професійні медики навчатимуть домедичної допомоги. 

Взяти участь у навчаннях зможе кожен охочий, повідомляють в Київському метрополітені.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

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Червона лінія:

  • "Шулявська" (проміжний вестибюль);
  • "Університет" (проміжний вестибюль);
  • "Театральна" (перехід);
  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль)

Синя лінія:

  • "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зелена лінія: 

  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • "Звіринецька" (перехід);
  • "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформою).

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Фото: psgt_123/Depositphotos

На тренінгах спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчать навичок домедичної допомоги, зокрема:

  • первинної оцінки стану постраждалого;
  • допомоги при масивній кровотечі; 
  • допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів; 
  • домедичній допомозі при зупинці кровообігу;
  • допомозі при термічних опіках. 

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