"Боятися – це нормально": у Міноборони запустили кампанію, де закликають не боятися оновлювати дані в ТЦК

"Оновлюй дані в ТЦК та СП" – це національна кампанія Міністерства оборони та української агенції I AM IDEA.

У рамках кампанії хочуть розвіяти міфи та ілюзії, які існують в суспільстві щодо мобілізації до українського війська, а також при оновленні даних в територіальних центрах комплектуванні та соціальної підтримки.

Протягом весни цього року понад половина опитаних в рамках кампанії українців не зверталася до військкоматів, зокрема, для уточнення чи оновлення даних про себе.

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Серед тих, хто не звертався, найбільше людей віком 25–34 роки (72%) та 35–44 роки (66%). Основною причиною цього є страх.

"Боятися – це нормально, страх має бути, щоб зберегти життя. А війна – це не нормально", – зазначають в межах кампанії й додають, що після визнання страху є два шляхи роботи з ним – втікати та заперечувати або прийняти та працювати з ним. Пропонують обрати другий варіант.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що передусім між ТЦК та громадянами має існувати довіра.

"Є дві складові перемоги – люди і зброя. Треба розуміти, що усі мобілізовані – це не всі, хто виконує стрілецькі задачі, є потреба в усіх спеціальностях. Тут важлива довіра між громадянами і ТЦК, зараз цю довіру треба вибудовувати з нуля", – зазначила Ганна Маляр.

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Усі герої національної кампанії – чинні військовослужбовці ЗСУ. Банер кампанії

У рамках національної кампанії створили серію відеороликів та банери, де висвітлили тему страхів, які формуються в дитинстві та трансформуються в дорослому віці.

В одному відео історія людини, яка в дитинстві боялася собак, втім зараз тварина є її найкращим другом на бойових завданнях.

На одному з банерів чинний військовий Ростислав Лазаренко, який здійснив 360 бойових вильотів, розповідає, що досі боїться допустити паніку в небі.

За словами парамедикині Тайри, яка також долучилася до кампанії, попри досвід вона досі боїться втратити момент, під час якого може врятувати життя пораненого.

"Попри бойовий досвід, страх залишається" – певен Ростислав. Банер кампанії

"Здебільшого теперішня комунікація – це залучення людей до ЗСУ під патріархальними тисками, бо ти ж захисник, ти маєш бути мужнім! Наша задача була апелювати до людей, які розуміють, що мають захищати країну, але поки знаходяться в стані "дадуть повістку – піду, не дадуть – не піду", – зазначив креативний директор I AM IDEA Ігор Фінашкін.

Раніше ми розповідали, які вимоги до здоров’я мобілізованих у різних родах військ.