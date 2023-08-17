Чи є гриби в Антарктиді? Полярники розповіли про знахідки

Полярники кажуть, що гриби в Антарктиді – це звичайна справа. Вони можуть бути двох типів: паразити та шапинкові гриби.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Нещодавно біологи "Вернадського" виявили гриби роду омфаліна поблизу грота на острові Дарбо.

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Представники цього роду грибів зустрічаються не лише в Антарктиді, але у помірних широтах, та зокрема в Україні.

Фото: Сергій Глотов

"Омфаліни досить дрібні й полюбляють ділянки так званих мохових банків. Зовні дуже схожі на опеньки. Мають парасолеподібну шапку, що піднята з боків та увігнута всередині, а колір різних видів варіюється від коричневого до світло бежевого", – пояснюють фахівці наукової станції.

Їсти гриби, що ростуть в Антарктиді, не можна з кількох причин. Перша – на льодовиковому континенті людям не можна втручатися в життя природи. Навіть зразки відбирають у невеликій кількості. А по-друге, здебільшого такі гриби є неїстівними.

Раніше полярники пояснювали, що відбувається з озоновою дірою у 2023-му році.

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