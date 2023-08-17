Немов кадри із "Зоряних війн": військові показали знімки нічних штурмів під час зорепаду Персеїди. ФОТО

Зоряне українське небо під час зорепаду Персеїди було помережано яскравими лініями від виходу боєприпасів. Воно було схоже на кадри з фільму "Зоряні війни", але це українська боротьба з ворогом-окупантом.

Серію знімків зі штурму показали у 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха.

До фото додали поетичний опис:

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"Чорний оксамит нічного неба, розсип серпневих зірок, спалахують нові, раніше невідомі астрономам. Зорепад Персеїди перемішується зі слідами від трасерів.

Металевим дзенькотом осипаються відстріляні гільзи. Темряву розрізає ледь чутний тонкий свист гранат РПГ, освітлюючи всіх присутніх примарним жовто-зеленим сяйвом і зникаючи в нічній імлі, так само раптово, як і зʼявляється".

Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Військові зазначають, що більшість атак ворог розпочинає під покровом ночі.

"Бути готовими відбити і завдати нещадних ударів при будь-яких умовах, будь-то світла пора доби, чи в умовах обмеженої видимості, стає пріоритетом" - кажуть воїни.

Штурм українських військових

Робота по позиціях ворога

Нагадаємо, пік потоку зорепаду Персеїди припадав на 12-13 серпня. Надзвичайне явище спостерігали в усіх куточках світу.

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Робота під зоряним небом