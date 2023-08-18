Як буде відбуватися навчання у школах з 1 вересня: відповіли в МОН

В якій формі відбуватиметься освітній процес нового 2023/2024 навчального року в Україні залежить від того, чи має заклад облаштоване укриття.

Однак навіть за наявності, воно може бути замалим для усіх учнів школи, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Залежно від можливостей захисних споруд закладу, освітній процес може відбуватися в очній, дистанційній або змішаній формі.

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Відповідне рішення про формат навчання ухвалюють обласні військові адміністрації та керівництво освітніх закладів.

Інфографіка: МОН

"Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну (домашню), екстернатну", – кажуть в міністерстві.

Очна форма навчання

Цей формат навчання запроваджується за умови, якщо укриття освітнього закладу може вмістити усіх учнів школи.

Інфографіка: МОН

У випадку, якщо місця не вистачає освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Змішана форма

У змішаній формі поєднується дистанційне та очне навчання.

Практичні та лабораторні заняття можуть відбуватися в очному режимі, а лекційні – у дистанційному.

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У МОН додають, що освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному режимі, з огляду на необхідність соціалізації дітей.

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Інфографіка: МОН

Чи може змінюватися форма навчання?

Форма освітнього процесу впродовж навчального року може змінюватися залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

Тривалість і структуру уроків, освітнього дня та тижня визначає педагогічна рада закладу освіти.

"На це, зокрема, впливають навчальне навантаження, вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток учнів, особливості регіону", – кажуть в МОН.

Інфографіка: МОН

Там додають, що в разі якщо під час уроку виникає повітряна тривога, урок має перерватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до сховища й перебувати там до скасування тривоги.

Нагадаємо, раніше міністр освіти заявив, що хоче спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно.





