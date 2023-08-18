Тепер по матері: у Києві 16-річна дівчина повністю змінила своє ПІБ

У Києві підлітка досягши 16-річного віку змінила своє ім’я та прізвище, а "по батькові" взяла ім’я матері.

Нині доньку звати Литвиненко Станіслава Лесіївна, повідомляє мати дівчини, засновниця проєкту "Всеосвіта" Леся Литвиненко.

Дівчина змінила прізвище свого біологічного батька на прізвище чоловіка, який її виховав. Імʼя обрала те, яким її хотіла назвати матір при народжені – Станіслава.

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"Наше виховання вплинуло на її вибір мати моє ім‘я "по батькові" демонструючи глибоку повагу саме до матері", – розповідає Леся.

16-річна Станіслава Литвиненко. Фото: Леся Литвиненко

Вона додала, що коли донька повідомила про свої наміри змінити по батькові, жінка була проти, однак доньку підтримав вітчим.

У коментарі "УП. Життя" Станіслава Литвиненко розповіла, що про зміну своїх ініціалів замислилася 3 роки тому, коли перейшла до нової школи. Тоді вона була Анастасією Миколаївною.

"Анастасією мене назвав біологічний батько. Мене мало чого з ним пов’язує. Крім цього, найбільша не любов до цього імені – його розповсюдженість", – мовить підлітка.

Стасею дівчина почала називати себе за два роки до офіційної зміни.

Дочекавшись 16-річчя, коли можна самостійно змінювати ПІБ, дівчина почала збирати необхідні для процедури документи. Каже зміна ініціалів зайняла 4 місяці.

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"Я взяла прізвище батька, чоловіка, який мене виховав і я дуже хотіла, аби в імені було щось від матері, бо це дуже важлива людина в моєму житті. Тоді я вирішила, що хочу бути Лесіївною", – розповідає дівчина.

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