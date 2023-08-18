Медики дістали з тіла військовослужбовця хвостовик міни. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 серпня 2023

Військові медики у прифронтовому шпиталі дістали з тіла пораненого армійця хвостовик міни. 

Світлини вилученої частини вибухівки опублікували в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. 

Під час дообстеження в тілі пораненого лікарі виявили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни.

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До пацієнта викликали бригаду саперів, які після обстеження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно.

Усі фото: Командування Медичних сил ЗСУ

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"Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації", – додають в Командуванні. 

Без попереднього обстеження пристрою саперами, лікарі вилучати його з тіла пораненого не ризикнули
Нині самопочуття пацієнта стабільне. Далі на нього чекає реабілітація

Раніше ми повідомляли, що 20-річному українському військовому Володимиру Гордієнку дістали кулю з серця, не зупиняючи цей важливий життєвий орган.

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