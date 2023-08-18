Медики дістали з тіла військовослужбовця хвостовик міни. ФОТО

Військові медики у прифронтовому шпиталі дістали з тіла пораненого армійця хвостовик міни.

Світлини вилученої частини вибухівки опублікували в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

Під час дообстеження в тілі пораненого лікарі виявили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни.

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До пацієнта викликали бригаду саперів, які після обстеження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно.

Усі фото: Командування Медичних сил ЗСУ

"Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації", – додають в Командуванні.

Без попереднього обстеження пристрою саперами, лікарі вилучати його з тіла пораненого не ризикнули

Нині самопочуття пацієнта стабільне. Далі на нього чекає реабілітація

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