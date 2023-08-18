Укрпошта випускає нову марку "Україна-мати" до Дня Незалежності

До Дня Незалежності "Укрпошта" презентувала новий поштовий випуск під назвою "Україна-мати".
На марці зображений відомий монумент "Батьківщина-мати" в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар і вже з тризубом замість серпа і молота, повідомляють в соцмережах "Укрпошти".
Назва відсилає до монументу "Батьківщина-мати", назву якого пропонують декомунізувати.
"Монументальне мистецтво на мистецтві поштовому! Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб – фундаментально один з них.
Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви – з "Батьківщина-мати" на відповідніше "Україна-мати", – пише поштовий оператор.
|Фото: Укрпошта
У поштовому випуску "Україна-мати" є марковий аркуш, конверт "Перший день", немаркований художній конверт та листівки.
Також в інтернет-магазині пропонують замовити тематичний магніт.
Передзамовити набір можна за посиланням. Тираж марки – 600 тисяч примірників.
Номінал марки – U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України).
Нагадаємо, "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі, відкрита у 1981 році та збудована під керівництвом скульптора Василя Бородая.
6 серпня на щиті "Батьківщини-матері" встановили тризуб замість демонтованого радянського герба. Інші будівельні роботи планують завершити до Дня державного прапора 23 серпня.
Монумент критикують деякі історики, вважаючи його "спадщиною тоталітаризму".
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