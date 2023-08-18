Укрпошта випускає нову марку "Україна-мати" до Дня Незалежності

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 серпня 2023

До Дня Незалежності "Укрпошта" презентувала новий поштовий випуск під назвою "Україна-мати".

На марці зображений відомий монумент "Батьківщина-мати" в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар і вже з тризубом замість серпа і молота, повідомляють в соцмережах "Укрпошти".

Назва відсилає до монументу "Батьківщина-мати", назву якого пропонують декомунізувати

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"Монументальне мистецтво на мистецтві поштовому! Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб – фундаментально один з них.

Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви – з "Батьківщина-мати" на відповідніше "Україна-мати", – пише поштовий оператор. 

 Фото: Укрпошта

У поштовому випуску "Україна-мати" є марковий аркуш, конверт "Перший день", немаркований художній конверт та листівки. 

Також в інтернет-магазині пропонують замовити тематичний магніт.

Передзамовити набір можна за посиланням. Тираж марки – 600 тисяч примірників. 

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Номінал марки – U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України).  

Нагадаємо, "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі, відкрита у 1981 році та збудована під керівництвом скульптора Василя Бородая.

6 серпня на щиті "Батьківщини-матері" встановили тризуб замість демонтованого радянського герба. Інші будівельні роботи планують завершити до Дня державного прапора 23 серпня. 

Монумент критикують деякі історики, вважаючи його "спадщиною тоталітаризму".

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