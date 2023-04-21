Укрпошта випустила нові марки із зображенням писанок

Укрпошта запустила у продаж нові марки з українськими писанками.

Придбати їх можна з 21 квітня у поштових відділеннях та онлайн, повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На нових марках зображені великодні яйця-писанки з орнаментами Гуцульщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Вінниччини.

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"Наші писанки міцніші, ніж у ворога. І писанки, до речі, непрості. Бо, як знаєте, наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом "качачі лапки", такий відбиток вважався оберегом", – каже Ігор Смілянський.

Нові марки від Укрпошти

У коментарях під постом Ігоря Смілянського деякі користувачі не зрозуміли, чому етнокультурний регіон Гуцульщину "відокремили" від Прикарпаття.

"І знову...двійка, тим разом з етнографії і географії. Якщо писанки відображають узори, які домінують в згаданих областях, то Гуцульщина це український етнокультурний регіон, в склад якого входять частини Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей", – пише користувач Олександр Жарівський.

Нагадаємо, до річниці легендарної фрази "Русский воєнний корабль, іди нах*й" Укрпошта виставила на продаж рамки з першою воєнною маркою, щоб зібрати на дрони для ЗСУ.

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