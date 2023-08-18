У частині Тихого океану рівень моря підвищується швидше, ніж у середньому по світу – ООН

Рівень моря в південно-західній частині Тихого океану підвищується швидше, ніж у середньому по світу.

У майбутньому це може загрожувати підтопленням низинним островам, повідомляють у Всесвітній метеорологічній організації, яка є агентством Організації Об'єднаних Націй.

У звіті організації про стан клімату в південно-західній частині Тихого океану за 2022 рік зазначається, що в цій частині рівень води підвищується приблизно на 4 мм на рік, що перевищує середній показник по океану.

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Це може загрожувати затопленню низинних територій, зокрема країні Тувалу та Соломоновим островам.

Фото: Всесвітня метеорологічна організація

За словами генерального секретаря агенції Петтері Таалас, на прилеглі регіони також матиме значний вплив Ель-Ніньйо – підвищення температури поверхні води.

"Це матиме великий вплив на південно-західну частину Тихого океану, оскільки це часто пов’язано з вищими температурами, руйнівними погодними умовами та більшою кількістю морських хвиль спеки", – зазначив Таалас.

Протягом останніх шести місяців від підвищення рівня води вже потерпають території на північно-східному узбережжі Австралії та південних Папуа-Нової Гвінеї.

У звіті зазначають, що у 2022 році в прилеглих регіонах зафіксували 35 стихійних лих, зокрема повені та шторми, які забрали життя понад 700 людей. Загалом постраждало понад 8 мільйонів людей.

Нагадаємо, у 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень.

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