У Перу відкрили новий вид змій і назвали його на честь Гаррісона Форда

У Перу група дослідників знайшла новий вид змій. Його назвали на честь Гаррісона Форда – Tachymenoides harrisonfordi.

Жовто-коричнева рептилія маж понад 40 см завдовжки, пише CNN з посиланням на німецький журнал Salamandra.

"Хіба не круто було присвятити цей новий вид Гаррісону Форду? Ще й смішно – через ненависть до змій його персонажа Індіани Джонса", – розповів дослідник та професор біології Едгар Лер.

Реклама:

Він зазначив, що найбільшу небезпеку під час експедиції в національний парк Отіші в Перу становили озброєні наркоторговці. Крім того, місцевість є дуже важкою для проходження: вченим довелося добиратися туди гелікоптером.

Фото:Едгар Лер

Дослідникам вдалося вивезти одного представника змій нового виду, щоб дослідити та описати його. Це самець змії, який має 40,6 см, із бронзовою і золотою лускою.

Едгар Лер довів, що цей вид раніше не документували.

Науковці припускають, що Tachymenoides harrisonfordi мешкає у водно-болотних угіддях на високих висотах південного Перу.

Крім нового виду змій, дослідники нанесли на карту ще один водоспад та задокументували новий вид ящірки.

Нагадаємо, що у 2022 році вчені назвали новий вид жаби на честь екоактивістки Ґрети Тунберг.

Реклама: