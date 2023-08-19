Як не стати жертвою шахрайства під час продажу товарів у інтернеті – поради від Кіберполіції

Продаж товарів через різноманітні майданчики в мережі інтернет часто допомагає зберегти гроші та час.

Водночас це ризик стати жертвою шахрайства. Як вберегти себе під час продажу товарів онлайн, розповіли у Кіберполіції.

Головним правилом є дотримання правил платіжної безпеки.

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"Шахрай може діяти за таким сценарієм: шукає оголошення щодо продажу товарів на інтернет-майданчику, телефонує або пише продавцю в месенджер", – кажуть в поліції.

Фото: Національна поліція України

Потім аферист погоджується придбати товар. Він запевняє, що оформив покупку за допомогою сервісу доставки і пропонує продавцю перейти за індивідувальним посиланням.

Там нібито треба зазначити дані своєї карти для отримання оплати. Шахраї випитують у продавця залишок коштів на картці та смс-код від банку. Таким чином аферисти привласнюють кошти з рахунків.

"Щоб ввести в оману продавців, зловмисники створюють шахрайські сайти, які візуально схожі на справжні сайти відомих торгівельних інтернет-майданчиків. На таких підроблених сторінках також може бути форма спілкування в чаті, яка нічого спільного з реальною підтримкою відповідного сервісу не має", – підкреслюють у Кіберполіції.

Правоохоронці рекомендують обговорювати деталі угоди виключно в чаті торговельного майндачника або через його додаток.

І не варто вводити реквізитів платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та передавати стороннім зазначену інформацію в інший спосіб.

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Крім того, можна перевірити сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" за посиланням чи на сервісі Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

Але в поліції нагадують: схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому треба обов’язково читати відгуки про продавця та шукати історію роботи онлайн-магазину.

Нагадаємо, раніше у поліції про інші популярні схеми шахрайства.