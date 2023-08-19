На Львівщині планують відновити занедбаний палац віком близько 300 років

У селищі Розділ Львівської області планують відновити занедбаний палац Жевуських-Лянцкоронських.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Реалізовуватиме проєкт інвестиційна компанія EFI Group, що діє в інтересах та від імені ТОВ "МЗ Одеська".

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Вона стала переможцем на приватизаційному аукіоні Фонду держмайна України ще у червні. Крім того, її представники підписали договір про охорону культурної спадщини та збереження історичного вигляду пам'ятки.

Фото: Львівська ОВА

Наразі розглядають створення на базі палацу сучасного реабілітаційного центру для військових, відкриття приватної школи англійського типу або п’ятизіркового готелю.

"Важливо памʼятати та берегти свою історію, тому дуже сумно дивитися на стан у якому зараз перебуває цей, колись чудовий, палац. Але водночас приємно усвідомлювати, що є люди, які мають сили та ресурси для його відновлення. Ми зі своєї сторони готові надати всю необхідну підтримку", – зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Також місцева влада заохочує громаду надавати ідеї щодо того, що можна зробити на базі палацу та як зробити його рентабельним.

Інвестор уже заручився підтримкою експертів, архітектор і консультантів, чия експертиза може допомогти відновити пам’ятку.

Палац Жевуських-Лянцкоронських збудували у 1740 році в стилі французького ренесансу. Його створили під керівництвом дідича Роздолу Міхала Жевуського.

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Важливою частиною палацу є парк. У ХІХ ст. палац став родовим спадком родини Лянцкоронських, які збагатили інтер’єр і додали чимало скульптур і предметів мистецтва.

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