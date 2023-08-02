На Сумщині з-під завалів дістали 66 гравюр, присвячених Голодомору. ВІДЕО

На Сумщині вогнеборці врятували 66 унікальних гравюр, які були присвячені Голодомору.

29 липня російська ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів.

Гравюри дістали з-під завалів, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Відео порятунку історичних гравюр опублікували в Міністерстві внутрішніх справ.

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У ДСНС зазначають, що з початку відкриття Центру майже протягом шести років в ньому була виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція налічувала 89 робіт.

"Після ракетної атаки росіян унікальні роботи опинились під завалами. Однак, завдяки рятувальникам, волонтерам та співробітникам закладу більшість ліноритів (ліногравюр) Миколи Бондаренка були врятовані", – додають в МВС.

Врятовані гравюри. Усі фото: ДСНС

Ліногравюра – це опукла гравюра, створювана вирізуванням малюнка на лінолеумі

"Роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами", – додають в ДСНС

Нагадаємо, науковці врятували від ворога унікальний гербарій з Херсона, який збирали 50 років.