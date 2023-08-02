Школяр зі Львова замість купівлі відеогри задонатив кошти на дрон для ЗСУ. ФОТО

8-річний львів’янин Маркіян передав гроші, які збирав собі на відеогру, на потреби Збройних сил України.

Хлопчик попросив волонтерів витратити їх на купівлю дронів, повідомив Сергій Притула, волонтер, засновник Фонду Притули.

Маркіян збирав гроші, щоб купити собі "робукси", тобто віртуальні монети для популярної відеогри, які можна обмінювати на різні віртуальні девайси.

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Назбиравши 12 доларів, хлопчик передумав витрачати їх на розваги. Свої заощадження він вирішив передати у благодійний фонд.

Лист малого волонтера. Фото:Cергій Притула

У листі, який маленький львів’янин передав разом з грошима, попросив купити за них дронів для ЗСУ. А один з них назвати "Ксініс" – на честь його улюбленого героя у грі "Роблокс".

Дрон "Ксініс". Фото:Cергій Притула

"А хто ми такі, щоб відмовити такому чудовому хлопцю?! Дрон DJI MAVIC 3 Fly More Combo, позивний "Ксініс", служить у 47 бригаді та допомагає нашим воїнам знищувати ворогів та звільняти нашу землю", – зазначив Притула.

Воїни, які отримали дрон від юного волонтера. Фото:Cергій Притула

Дрон від юного волонтера. Фото: Cергій Притула

Нагадаємо, 9-річний Юрій Напора на власних концертах зібрав понад 2,5 млн грн на ЗСУ.

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