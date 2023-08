Евакуюють цілі міста. У Канаді вирують тисячі пожеж, які щодня посилюються

У західній провінції Канади Британська Колумбія в суботу, 19 серпня, посилилися пожежі. А кількість людей, яких необхідно евакуювати, зросла удвічі за попередній день.

Про це повідомляє Reuters.

Надзвичайний стан оголосили ще у п’ятницю. У владі зазначили, що близько 35 тисяч людей перебувають під наказом про евакуацію, а ще 30 тисяч – під попередженням про евакуацію.

Пожежа охоплює Келоуну, місто за 300 км на схід від Ванкувера з населенням близько 150 тисяч осіб.

Хоча лісові пожежі не рідкість у Канаді, поширення вогню та руйнування підкреслюють серйозність найгіршого сезону лісових пожеж.

Близько 140 тис. кв. км. території вже згоріло. Чиновники з уряду прогнозують, що сезон пожеж може розтягнутися до осені.

Крім того, пожежі підсилюють сильні вітри та сухі блискавки через взаємодію холодної та гарячої маси повітря.

За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), Канада переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію: по всій країні наразі близько 1000 пожеж.

Також у країні закрили Трансканадське шосе, яке є головною артерією зі сходу на захід. Ним користуються тисячі автомобілістів і далекобійників, які прямують до Ванкувера, найжвавішого порту країни.

55 million+ people across the US were under air quality alerts.

13 million hectares burned by wildfires in Canada this year — 15x normal.

400+ fires still burning.



This is what the climate crisis looks like. No time to wait. #ActOnClimate



pic.twitter.com/WzwGJJIDDQ