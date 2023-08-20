Евакуюють цілі міста. У Канаді вирують тисячі пожеж, які щодня посилюються

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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20 серпня 2023

У західній провінції Канади Британська Колумбія в суботу, 19 серпня, посилилися пожежі. А кількість людей, яких необхідно евакуювати, зросла удвічі за попередній день.

Про це повідомляє Reuters.

Надзвичайний стан оголосили ще у п’ятницю. У владі зазначили, що близько 35 тисяч людей перебувають під наказом про евакуацію, а ще 30 тисяч – під попередженням про евакуацію.

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Пожежа охоплює Келоуну, місто за 300 км на схід від Ванкувера з населенням близько 150 тисяч осіб.

 Фото: Nick Fitzhardinge/Gettyimages.com

Хоча лісові пожежі не рідкість у Канаді, поширення вогню та руйнування підкреслюють серйозність найгіршого сезону лісових пожеж.

Близько 140 тис. кв. км. території вже згоріло. Чиновники з уряду прогнозують, що сезон пожеж може розтягнутися до осені.

Крім того, пожежі підсилюють сильні вітри та сухі блискавки через взаємодію холодної та гарячої маси повітря.

За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), Канада переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію: по всій країні наразі близько 1000 пожеж.

Також у країні закрили Трансканадське шосе, яке є головною артерією зі сходу на захід. Ним користуються тисячі автомобілістів і далекобійників, які прямують до Ванкувера, найжвавішого порту країни. 

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Кіп Ламквіст, яка працює в сувенірному магазині в Крейгеллачі, Британська Колумбія, в туристичному місці на шосе, сказала, що за останній тиждень вона бачила багато руйнувань.

"Це було божевілля, ми не могли бачити пагорбів, гір, дерев, нічого, напевно (протягом) двох з половиною днів", – додала вона. 

Тисячі споживачів залишилися без електрики у внутрішніх районах провінції. Внутрішні ресурси було виснажено, на підтримку прийшли 13 країн.

Руйнування лісів вогнем почалося ще в червні. Саме тоді дим від лісових пожеж з Канади дійшов аж до Європи.  

За даними вчених, червень 2023 року став найспекотнішим на планеті за всю історію. А температура поверхні світового океану досягла рекордного значення. 

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