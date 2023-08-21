Не молоком та хлібом: як правильно годувати їжака

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 серпня 2023

Те, що їжаків треба пригощати молоком – міф.  Так само як і годувати їх хлібом.

В організації UAnimals розповіли, як правильно це робити.

"Перше правило: забудьте про молоко. Це міф і міф небезпечний, оскільки молоко може спричинити діарею у тварини і навіть вбити їжака. Ці тварини мають непереносимість лактози, що дуже для них небезпечно",–  пояснюють зоозахисники.

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Натомість пропонують пригостити візитерів якісними консервами для собак або котів, адже корм є збалансованим продуктом. На відміну від хліба, адже він бідний на нутрієнти.

 Фото: kwasny222/Depositphotos

Якщо ж їжаки часто приходять у двір і для них вже поставили миски, то треба регулярно змінювати воду та викидати недоїдки.

Миску з водою радять мити з милом, щоб продезінфікувати їх та знизити ймовірність зараження тварин, які можуть їсти з одної місткості.

Варто подбати не лише про їжу для їжаків, але й про безпеку.

Так, наприклад, перш ніж вмикати газонокосарку або розвести вогонь, варто перевірити ділянку. З тієї ж причини заборонено палити траву на відкритій місцевості.

Також варто закрити усі дірки(норки, труби та інші "пастки"), куди тварина може провалитися. Аналогічно потрібно прибирати сміття: їжаки можуть застрягнути в консервній банці або поліетиленовому пакеті. 

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Усі дроти та сітки варто підняти хоча б на 30 см над землею, щоб тварини не заплутались у них. 

Зоозахисники радять закривати басейн на ніч та в період, коли ним не користуються. 

Гранули проти слимаків можуть стати смертельними ласощами для їжаків. Тому в UAnimals радять використовувати більш органічні способи захисту – яєчну шкарлупу та кавову гущу.

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