"Лежачі пацієнти роками не бувають на вулиці": на Чернігівщині виявили порушення в центрі соцобслуговування. ФОТО

На Чернігівщині перевірили Крупичпільське відділення стаціонарного догляду "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування" й виявили, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі.

Крім цього, пацієнти розповіли про жорстоке ставлення до них з боку персоналу, повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У відділенні обслуговують одиноких людей, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду та допомоги.

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У день перевірки в ньому перебували 22 підопічних, зокрема 7 осіб з інвалідністю.

Фото: Дмитро Лубінець

Під час перевірки від пацієнтів надійшла скарга на жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу.

Людей з інвалідністю лікують без індивідуальних програм реабілітації.

Моніторингова група з’ясувала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі.

Торік у березні заклад був частково пошкоджений через обстріли, втім у відділені немає укриття й у разі оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах.

Фото: Дмитро Лубінець

Також у закладі виявили низку порушень:

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неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних, не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, лежачих хворих;

не забезпечена інклюзивність усіх приміщень;

не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних;

з дозвілля – лише телевізор і прогулянки;

на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців, до яких можна звернутись у разі порушення їхніх прав та інтересів.

Фото: Дмитро Лубінець

"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", – зазначають в офісі Уповноваженого.

Там нагадали, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

написати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

подзвонити на гарячу лінію: 0800501720;

за телефоном 044-299-74-08.

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