"Лежачі пацієнти роками не бувають на вулиці": на Чернігівщині виявили порушення в центрі соцобслуговування. ФОТО

На Чернігівщині перевірили Крупичпільське відділення стаціонарного догляду "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування" й виявили, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі.
Крім цього, пацієнти розповіли про жорстоке ставлення до них з боку персоналу, повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
У відділенні обслуговують одиноких людей, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду та допомоги.
У день перевірки в ньому перебували 22 підопічних, зокрема 7 осіб з інвалідністю.
|Фото: Дмитро Лубінець
Під час перевірки від пацієнтів надійшла скарга на жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу.
Людей з інвалідністю лікують без індивідуальних програм реабілітації.
Моніторингова група з’ясувала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі.
Торік у березні заклад був частково пошкоджений через обстріли, втім у відділені немає укриття й у разі оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах.
|Фото: Дмитро Лубінець
Також у закладі виявили низку порушень:
- неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних, не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, лежачих хворих;
- не забезпечена інклюзивність усіх приміщень;
- не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних;
- з дозвілля – лише телевізор і прогулянки;
- на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців, до яких можна звернутись у разі порушення їхніх прав та інтересів.
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|Фото: Дмитро Лубінець
"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", – зазначають в офісі Уповноваженого.
Там нагадали, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися:
- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- написати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
- подзвонити на гарячу лінію: 0800501720;
- за телефоном 044-299-74-08.
Раніше ми розповідали, як діти потрапляють в інтернати та чому їх треба звідти рятувати.
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