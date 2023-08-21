"Лежачі пацієнти роками не бувають на вулиці": на Чернігівщині виявили порушення в центрі соцобслуговування. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 серпня 2023

На Чернігівщині перевірили Крупичпільське відділення стаціонарного догляду "Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування" й виявили, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі.

Крім цього, пацієнти розповіли про жорстоке ставлення до них з боку персоналу, повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

У відділенні обслуговують одиноких людей, які, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, за станом здоров’я не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду та допомоги. 

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У день перевірки в ньому перебували 22 підопічних, зокрема 7 осіб з інвалідністю.

Фото: Дмитро Лубінець

Під час перевірки від пацієнтів надійшла скарга на жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження з боку персоналу. 

Людей з інвалідністю лікують без індивідуальних програм реабілітації. 

Моніторингова група з’ясувала, що лежачі підопічні роками не бувають на свіжому повітрі. 

Торік у березні заклад був частково пошкоджений через обстріли, втім у відділені немає укриття й у разі оголошення повітряної тривоги підопічні залишаються в кімнатах. 

Фото: Дмитро Лубінець

Також у закладі виявили низку порушень: 

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  • неналежні умови перебування: неприємний запах, неохайний зовнішній вигляд підопічних, не проводиться регулярна заміна матраців, зокрема, лежачих хворих;
  • не забезпечена інклюзивність усіх приміщень;
  • не дотримуються норми житлової площі в багатомісних кімнатах, зокрема тих, де проживають підопічні з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних;
  • з дозвілля – лише телевізор і прогулянки;
  • на стендах немає інформації про права підопічних, адреси та номери телефонів гарячих ліній організацій та посадовців, до яких можна звернутись у разі порушення їхніх прав та інтересів.

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Фото: Дмитро Лубінець

"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", – зазначають в офісі Уповноваженого. 

Там нагадали, що у разі виявлення порушення прав людини, можна звернутися: 

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • написати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • подзвонити на гарячу лінію: 0800501720;
  • за телефоном 044-299-74-08.

Раніше ми розповідали, як діти потрапляють в інтернати та чому їх треба звідти рятувати. 

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