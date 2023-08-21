У Сомалі призупинили дію TikTok та Telegram через "ризик тероризму"

У Сомалі призупинили роботу TikTok та Telegram, а також букмекерської компанії 1XBET через те, що ці застосунки нібито використовуються терористами та групами, які пропагують аморальність.

Про це повідомляє Bloomberg.

21 серпня Міністерство зв'язку та технологій країни наказало інтернет-провайдерам заблокувати сервіси.

Реклама:

Рішення ухвалили на тлі загострення боротьби з джихадистським угрупованням "Аль-Шабааб" у центральному регіоні країни.

Зазначається, що це перший випадок, коли уряд наказав закрити окремі сервіси заради "боротьби з тероризмом".

Нагадаємо, в Італії наказали блокувати акаунти TikTok після смерті 10-річної дівчинки, а в США 16-річний хлопець отримав опіки 75% тіла через челендж у TikTok.

Читайте також: Регулятор ЄС оштрафує TikTok за порушення приватності дітей







Реклама: