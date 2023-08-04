Регулятор ЄС оштрафує TikTok за порушення приватності дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

Європейська рада із захисту даних оштрафує китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей в ЄС.

Європейський регулятор ухвалив обов'язкове до виконання рішення після того, як ТікТок оскаржив попередню постанову організації.

ТikTok оштрафують на мільйони фунтів стерлінгів за те, як він обробляє дані неповнолітніх, повідомляє The Guardian.

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Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів.

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 Фото: Mykola/Depositphotos

Рішення ЄС стало наслідком розслідування, розпочатого комісаром із захисту даних в Ірландії 2021 року.

Експерти перевіряли рівень дотримання TikTok загального регламенту ЄС про захист даних і те, як він обробляє дані дітей віком від 13 до 17 років.

Минулого місяця TikTok погодився на добровільний "стрес-тест" у своїй штаб-квартирі в Дубліні. Комісар ЄС з питань технологій Тьєррі Бретон заявив, що компанії потрібно докласти більше зусиль, аби повністю відповідати вимогам.

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"TikTok виділяє значні ресурси на дотримання законодавства. Зараз настав час прискоритися, щоб повністю відповідати вимогам", – сказав Бретон у коментарі CNN.

4 серпня TikTok анонсував низку нових функцій для європейських користувачів, які будуть відповідати правилам Європейського Союзу щодо контенту.

Зокрема, китайська платформа спростить користувачам з ЄС можливість повідомляти про незаконний контент, дозволить вимикати персоналізовані рекомендації для відео і видаляти таргетовану рекламу для користувачів віком від 13 до 17 років.

Оновлення почнуть діяти 25 серпня.

Раніше Британія наклала на платформу штраф у розмірі 12,7 млн фунтів стерлінгів (понад 16 млн доларів США) за незаконну обробку даних 1,4 млн дітей віком до 1 року.

Нагадаємо, нещодавно Мінцифри Польщі повідомило про небезпеку застосунків, які перетворюють фото користувачів на образи ляльки Барбі. Дві популярні платформи не відповідають вимогам ЄС та збирають велику кількість персональних даних користувачів.

Також дослідники виявили, що TikTok потайки просуває російський контент попри заборону. 

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