У Києві навчальний рік триватиме з 1 вересня до 31 травня – КМДА

У Києві навчальний рік 2023/2024 року розпочнеться 1 вересня й триватиме до 31 травня.

Компенсаторні заняття та атестації продовжать до 28 червня 2024 року, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

У новому навчальному році семестри триватимуть:

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І семестр – з 1 вересня до 22 грудня 2023 року;

ІІ семестр – з 8 січня до 31 травня 2024 року.

Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня.

"Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року", – зазначають в КМДА.

Осінні канікули у київських школах заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року.

Зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, а весняні канікули триватимуть із 25 до 31 березня 2024 року.

Додаткові канікули для учнів перших класів заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

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У КМДА нагадали, що формат, у якому працюватиме школа, – очному, дистанційному чи змішаному, – кожен заклад освіти обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів.

Нагадаємо, освітній процес в Україні почнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.