Головний рабин заспівав про Україну на честь свята. ВІДЕО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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24 серпня 2023

Головний рабин країни Асман Моше Реувен заспівав про Україну на честь Дня Незалежності.

"З Днем Незалежності, Україно!

Мій подарунок, кліп на чудову пісню про тебе "Промінь сонця", – написав рабин у Facebook.

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Кліп, де сам співає Асман Моше Реувен, містить кадри Києва з пташиного польоту, українські поля з соняшниками, а також звичайних військовослужбовців. 

У соціальній мережі під постом коментатори схвально поставилися до такого подарунку.

Нагадаємо, українців з Днем Незалежності також встиг привітати Google святковим дудлом. 

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