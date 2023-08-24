Головний рабин заспівав про Україну на честь свята. ВІДЕО

Головний рабин країни Асман Моше Реувен заспівав про Україну на честь Дня Незалежності.

"З Днем Незалежності, Україно!

Мій подарунок, кліп на чудову пісню про тебе "Промінь сонця", – написав рабин у Facebook.

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Кліп, де сам співає Асман Моше Реувен, містить кадри Києва з пташиного польоту, українські поля з соняшниками, а також звичайних військовослужбовців.

У соціальній мережі під постом коментатори схвально поставилися до такого подарунку.

Нагадаємо, українців з Днем Незалежності також встиг привітати Google святковим дудлом.

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