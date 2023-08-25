"15 років на неї натравлювали собак": зоозахисники розповіли історію врятованої ведмедиці Машути

Зоозахисники розповіли історію порятунку ведмедиці Машути, яка зараз проживає у ведмежому притулку "Домажир" на Львівщині.

Тварина 15 років провела на притравлювальній станції, поки її не вилучили у мисливців, розповідають у соцмережах UAnimals.

На притравлювальній станції тварини стають "живими приманками" для мисливських собак, які вчаться полювати.

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"Це ведмедиця, яка близько 15 років була з таким нашийником і жила на притравці.

Це значить, що 15 років на неї нон-стоп натравлювали собак, які її роздирали, розривали, і вона нічого не могла з цим зробити, тому що знаходилась на короткому ціпку", – кажуть зоозахисники.

Знущання позначились на здоров’ї ведмедиці – у неї скалічені зуби й суглоби, травмована психіка.

"У ведмедиці залишились певні реакції, в неї були розпорошені зуби, хворі внутрішні органи, скалічені суглоби, що можна побачити по тому, як вона ходить.

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На щастя, вона врятована, але, на жаль, всі тварини, які є тут, постраждали від людської примхи", – кажуть зоозахисники.

Нагадаємо, притравлювальні станції – це місця для "притравки" і навчання мисливських собак, де внаслідок живої приманки використовують тварин – ведмедів, вовків, лисиць, борсуків тощо.

Прив'язаних хижаків кусають, хапають, тягнуть, деруть та травмують.

Зоозахисники роками вимагали заборонити жорстоку практику, і лише в 2021 році закон заборонив примушувати тварин до нападу на інших.

"Машута зараз у безпеці, має великий вольєр, про неї піклуються.

Але ведмедиця досі перебуває у стресі й страшенно боїться, коли люди дивляться їй в очі. Ось таке життя заради розваги людей", – наголошує UAnimals.