Лісовий розповів, де в Україні найбільше шкіл, оснащених укриттями

Навчальні заклади на заході України оснащені укриттями краще, ніж на сході, де відбуваються активні бойові дії.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі "Суспільному".

Найгірше укриттями оснащені школи і садочки на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

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"Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", – говорить Оксен Лісовий.

Навчальні заклади на заході України оснащені укриттями краще, ніж на сході

Також наразі невідомо, чи буде на Харківщині з 1 вересня 2023 року очне навчання. За словами Лісового, у деяких громадах буде офлайн-навчання, а в інших – ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення прийнято не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації",– каже міністр.

Раніше ми повідомляли про те, що уряд виділив на укриття 1,5 млрд гривень. Загалом в Україні 67% закладів освіти забезпечені укриттями. 75% з них – це школи.

З 1 вересня на очне навчання до закладів освіти повернуться близько 500 тисяч дітей.

Нагадаємо, "Українська правда" спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголосила збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, де зможуть очно вчитись 3 тис. учнів.

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