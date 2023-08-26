Лісовий розповів, де в Україні найбільше шкіл, оснащених укриттями

Яна Осадча журналістка УП.Життя
3722
26 серпня 2023

Навчальні заклади на заході України оснащені укриттями краще, ніж на сході, де відбуваються активні бойові дії.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі "Суспільному".

Найгірше укриттями оснащені школи і садочки на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

Реклама:

"Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", – говорить Оксен Лісовий.

 Навчальні заклади на заході України оснащені укриттями краще, ніж на сході

Також наразі невідомо, чи буде на Харківщині з 1 вересня 2023 року очне навчання. За словами Лісового, у деяких громадах буде офлайн-навчання, а в інших – ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення прийнято не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації",– каже міністр.

Раніше ми повідомляли про те, що уряд виділив на укриття 1,5 млрд гривень. Загалом в Україні 67% закладів освіти забезпечені укриттями. 75% з них – це школи.

З 1 вересня на очне навчання до закладів освіти повернуться близько 500 тисяч дітей.

Нагадаємо, "Українська правда" спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголосила збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, де зможуть очно вчитись 3 тис. учнів.

Реклама:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX

Номер картки банки:

5375 4112 0721 7238

Додаткове посилання на збір:

https://pay.fondy.eu/s/6HgD


Реклама:


Реклама:
 91
Суспільство

Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр – дізнайтесь у тесті

Олена Барсукова
 3173
Суспільство

"Собаку з притулку гладив Орландо Блум": як підлітки-зооволонтери рятують тварин

Олена Барсукова
 24897
Суспільство

Перехід на новий календар: які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ з 1 вересня

Тетяна Денисенко