Маріупольські вчителі підняли прапор України на Говерлі та встановили новий рекорд. ФОТО

До Дня Незалежності України вчителі з Маріуполя здійнили сходження на гори Хом’як і Говерлу.
На останній встановили рекорд з підняття найбільшого прапора України повітряним змієм на вершині гори.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Вчителька Ольга Чичера приєдналася до ініціативи військового Євгена Луцака піднятися на найвищу гору України.
|Фото: Маріупольська міська рада
Власноруч вона пошила прапор розміром 25 на 18 метрів, з вагою 28 кг.
"Щодня, протягом 2,5 тижнів, я шила по 5 годин. Прапор був величезний, тож майже 3 години ми намагалися його підняти на вершину гори", – розповідає вона.
|Фото: Маріупольська міська рада
Водночас Наталя Семенко, вчителька Ірпінського ліцею піднялася на гору Хом’як. Щоб встановити прапор України на вершині, вона подолала 9 км.
Раніше ми розповідали про те, як киянка змогла врятувати прапор з Краматорська, що проїхав 4000 км.
Читайте також: 24 лютого дізналась, що вагітна: у МОЗ розповіли історію лікарки, яка рятувала людей у МаріуполіРеклама: