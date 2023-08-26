Маріупольські вчителі підняли прапор України на Говерлі та встановили новий рекорд. ФОТО

До Дня Незалежності України вчителі з Маріуполя здійнили сходження на гори Хом’як і Говерлу.

На останній встановили рекорд з підняття найбільшого прапора України повітряним змієм на вершині гори.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Вчителька Ольга Чичера приєдналася до ініціативи військового Євгена Луцака піднятися на найвищу гору України.

Фото: Маріупольська міська рада

Власноруч вона пошила прапор розміром 25 на 18 метрів, з вагою 28 кг.

"Щодня, протягом 2,5 тижнів, я шила по 5 годин. Прапор був величезний, тож майже 3 години ми намагалися його підняти на вершину гори", – розповідає вона.

Фото: Маріупольська міська рада

Водночас Наталя Семенко, вчителька Ірпінського ліцею піднялася на гору Хом’як. Щоб встановити прапор України на вершині, вона подолала 9 км.

Раніше ми розповідали про те, як киянка змогла врятувати прапор з Краматорська, що проїхав 4000 км.