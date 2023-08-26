Маріупольські вчителі підняли прапор України на Говерлі та встановили новий рекорд. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
7460
26 серпня 2023

До Дня Незалежності України вчителі з Маріуполя здійнили сходження на гори Хом’як і Говерлу.

На останній встановили рекорд з підняття найбільшого прапора України повітряним змієм на вершині гори. 

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Реклама:

Вчителька Ольга Чичера приєдналася до ініціативи військового Євгена Луцака піднятися на найвищу гору України. 

 Фото: Маріупольська міська рада

Власноруч вона пошила прапор розміром 25 на 18 метрів, з вагою 28 кг.

"Щодня, протягом 2,5 тижнів, я шила по 5 годин. Прапор був величезний, тож майже 3 години ми намагалися його підняти на вершину гори", – розповідає вона. 

 Фото: Маріупольська міська рада

Водночас Наталя Семенко, вчителька Ірпінського ліцею піднялася на гору Хом’як. Щоб встановити прапор України на вершині, вона подолала 9 км.

Раніше ми розповідали про те, як киянка змогла врятувати прапор з Краматорська, що проїхав 4000 км. 

Читайте також: 24 лютого дізналась, що вагітна: у МОЗ розповіли історію лікарки, яка рятувала людей у Маріуполі

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7105
Суспільство

Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр – дізнайтесь у тесті

Олена Барсукова
 6941
Суспільство

"Собаку з притулку гладив Орландо Блум": як підлітки-зооволонтери рятують тварин

Олена Барсукова
 27350
Суспільство

Перехід на новий календар: які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ з 1 вересня

Тетяна Денисенко