В Україні судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя очолила місцевий коледж – поліція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 серпня 2023

За державну зраду судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя обійняла посаду директорки в місцевому навчальному закладі, а також організувала в ньому навчання за програми РФ. 

Про це повідомляють в Національній поліції. 

Правоохоронці встановили, що жінка обіймала посаду заступниці директора з навчальної роботи "Маріупольського фахового коледжу Державного вищого навчального закладу "Приазовського державного технічного університету".

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Після окупації міста російськими військовими вона погодилася стати директоркою закладу, який тимчасово російська влада перейменувала в "Мариупольский профессиональный коледж фгбоу во "пгту".

Фото: tab62/Depositphotos

"Обвинувачувана організувала діяльність коледжу та навчання студентів за навчальними планами освітніх програм російської федерації та здійснює контроль за їх виконанням", – пишуть в поліції. 

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Також жінка здійснювала підбір та призначала на посади вчителів, які погодилися навчати студентів за навчальними планами РФ.

Обвинуваченій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Краматорську затримали вчительку, яка повідомляла росіянам локації ЗСУ під Бахмутом. 

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