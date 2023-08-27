В Україні судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя очолила місцевий коледж – поліція

За державну зраду судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя обійняла посаду директорки в місцевому навчальному закладі, а також організувала в ньому навчання за програми РФ.

Про це повідомляють в Національній поліції.

Правоохоронці встановили, що жінка обіймала посаду заступниці директора з навчальної роботи "Маріупольського фахового коледжу Державного вищого навчального закладу "Приазовського державного технічного університету".

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Після окупації міста російськими військовими вона погодилася стати директоркою закладу, який тимчасово російська влада перейменувала в "Мариупольский профессиональный коледж фгбоу во "пгту".

"Обвинувачувана організувала діяльність коледжу та навчання студентів за навчальними планами освітніх програм російської федерації та здійснює контроль за їх виконанням", – пишуть в поліції.

Також жінка здійснювала підбір та призначала на посади вчителів, які погодилися навчати студентів за навчальними планами РФ.

Обвинуваченій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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